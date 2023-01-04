Изобретен новый вид мужского контрацепцива

Эндокринологи оценили возможные риски использования новейшего противозачаточного средства, заменяющего мужчинам презерватив.

Конец прошлого года ознаменовался сенсацией в мире контрацептивов. В продаже, в том числе и в нашей стране, появились «мужские» баллончики с гидрогелем.

Реклама уверяет: достаточно побрызгать из баллончика на пенис, и можно смело заниматься сексом без каких бы то ни было дополнительных подстраховок. Как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.

Насколько действенна и безопасна новинка? По мнению эндокринолога Александра Фомина, принцип действия гидрогеля позволяет отнести его не к химическим или гормональным, а именно к барьерным средствам предохранения.

Застывший гель создает механическую преграду на пути сперматозоидов, закрывая просвет семенных канатиков, - поясняет медик.

Ни для мужского, ни для женского организма состав геля не представляет никакой опасности.

А вот надежность контрацепции оставляет вопросы. Сегодня гидрогель продается в виде баллончика, из которого перед началом полового акта нужно нанести струю геля на эрегированный член.

И подождать 1-2 минуты для полного застывания. При точном соблюдении инструкции процент риска составляет достаточно высокие 97-98%.

Однако если в спешке или по небрежности мужчина не выдержит положенное время, либо, желая сэкономить дорогостоящее средство, распылит его в недостаточном количестве – риск забеременеть для женщины существенно увеличится.