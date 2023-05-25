Из-за угрозы дефицита россияне начали скупать контактные линзы

Объем розничной продажи контактных линз в последние дни мая вырос более чем в два с половиной раза и превысил абсолютный рекорд. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на агентство ТАСС.

По данным источника в целом ожидаемого роста цен нет, продавцы в большей степени ориентируются не на ажиотажный спрос, а на курсы валют.

В то же время владелец российской сети товаров оптики Harry Cooper Махмуд Тамимдаров уже заявил о резком подорожании оптических линз Johnson & Johnson. Эта американская компания недавно заявила о приостановке своей продукции на рынок России.

В Минпромторге РФ в свою очередь заявили, что при возникновении угрозы дефицита импортных линз будут приняты соответствующие оперативные меры: продукцию внесут в перечень параллельного импорта.