21:14, 25 ноября 2022
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Из Китая движется новая волна коронавируса
За истекшие 24 часа на территории Поднебесной выявлено около 33 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Скорость распространения составляет более 1300 человек.
Устрашающую статистику приводит Государственный комитет страны по вопросам пандемии и здравоохранения.
Примечательно, что свыше 90% всех новых заболевших, это, так называемые, бессимптомники. То есть люди, не ощущающие проблем со своим самочувствием, но являющиеся потенциальными переносчиками опасного вируса.
Вместе с тем, у 3103 пациентов обнаружены признаки нового заболевания.
Для сравнения, по данным Минздрава РФ, за последние сутки в России подтверждено 5784 факта заражения COVID-19 и его разновидностями.
Около полутора тысяч пациентов госпитализированы.
Источник фото:https://ru.freepik.com/
Источник:https://regnum.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: