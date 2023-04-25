Идеальное скольжение: российские ядерщики создали суперсмазки для высокоточной техники

На пути к Perpetuum Mobile: наши ученые создали супермазку, минимизирующую трение деталей

Уникальный рецепт смазки, в разы уменьшающей трение высокоточных деталей, создали ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Открытие российских ученых позволит свети на нет эту проблему трения, и, соответственно, износа деталей. В том числе в космосе.

Как стало известно изданию Питерские заметки, речь идет о твердой субстанции, в состав которой входят вольфрам, сера и селен. При нанесении этого коктейля на детали приборов и двигателей, на поверхности образуется особая нанопленка.

Ее толщина составляет 20 нанометров (0,00002 мм). Слабое взаимодействие между атомами в структуре пленки минимизирует трение до ничтожно малых значений.

По словам научного сотрудника кафедры физики твердого тела и наносистем НИЯУ МИФИ Вячеслава Фоминского, аналогов новой суперсмазки в мире пока не существует.