Головные боли и не только: вся правда об ароматических свечах из уст доктора

Любители романтики и домашнего уюта скупают в магазинах ароматические свечи. Но специалисты предупреждают, что их постоянное использование может привести к проблемам со здоровьем.

По словам врача Екатерины Филимоновой, чаще всего из-за ароматических свечей может разболеться голова. Но бывают проблемы и посерьезнее. Продукты горения парафина могут спровоцировать не только отравление, но даже развитие онкологических заболеваний.

«Абсолютное большинство ароматических свечей делают из парафина. Это не натуральный воск, как многие считают. Его получают при переработке нефти. Не менее важно, из чего сделан фитиль. При его сгорании в воздухе образуются канцерогены», – объясняет специалист.

Врач говорит, что свечи можно использовать регулярно только в помещении с хорошей вентиляцией. Любителям принимать ванну при свечах, лучше отказаться от этой затеи.

«Но от разового использования серьезного вреда не будет, – добавляет Филимонова.

Эксперт советует покупать натуральные свечи, они наносят меньше вреда здоровью, но стоят гораздо дороже.

Ранее мы писали о том, какие ошибки мы делаем с нашими полотенцами.