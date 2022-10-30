Гинеколог указала на опасность одного из средств личной гигиены

Гинеколог Ольга Каплина рассказала, что ношение ежедневных прокладок может привести к проблемам со здоровьем у женщин. Речь идет о кандидозе.

По ее мнению, ежедневные прокладки все равно не предназначены для ежедневного использования. Рекомендуется использовать их либо в овуляцию, либо в дни необильной менструации.

Если девушка постоянно носит прокладки, то это приводит к парниковому эффекту, объяснила Каплина. По данной причине может появиться инфекционное заболевание – кандидоз.

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