16:26, 30 октября 2022
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Гинеколог указала на опасность одного из средств личной гигиены
Гинеколог Ольга Каплина рассказала, что ношение ежедневных прокладок может привести к проблемам со здоровьем у женщин. Речь идет о кандидозе.
По ее мнению, ежедневные прокладки все равно не предназначены для ежедневного использования. Рекомендуется использовать их либо в овуляцию, либо в дни необильной менструации.
Если девушка постоянно носит прокладки, то это приводит к парниковому эффекту, объяснила Каплина. По данной причине может появиться инфекционное заболевание – кандидоз.
Фото: freepik