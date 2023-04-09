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ЗДОРОВЬЕ
19:14, 09 апреля 2023
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Гинеколог раскрыла секрет, как рассчитать пол ребенка

Мальчик или девочка: гинеколог рассказала, как родители могут повлиять на пол ребенка.

freepik

Фото: freepik

Гинеколог Алла Мещерякова рассказала, как будущим родителям можно рассчитать пол малыша.

Если пара хочет мальчика, то зачатие необходимо в дни овуляции. Это увеличивает шансы на оплодотворение яйцеклетки «мужским» сперматозоидом.

Для рождения девочки половая близость необходима за несколько дней до овуляции. Так, оплодотворение яйцеклетки с большей вероятностью произойдет именно «женским» сперматозоидом.

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