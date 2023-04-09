Гинеколог раскрыла секрет, как рассчитать пол ребенка

Гинеколог Алла Мещерякова рассказала, как будущим родителям можно рассчитать пол малыша.

Если пара хочет мальчика, то зачатие необходимо в дни овуляции. Это увеличивает шансы на оплодотворение яйцеклетки «мужским» сперматозоидом.

Для рождения девочки половая близость необходима за несколько дней до овуляции. Так, оплодотворение яйцеклетки с большей вероятностью произойдет именно «женским» сперматозоидом.