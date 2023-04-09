19:14, 09 апреля 2023
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Гинеколог раскрыла секрет, как рассчитать пол ребенка
Мальчик или девочка: гинеколог рассказала, как родители могут повлиять на пол ребенка.
Фото: freepik
Гинеколог Алла Мещерякова рассказала, как будущим родителям можно рассчитать пол малыша.
Если пара хочет мальчика, то зачатие необходимо в дни овуляции. Это увеличивает шансы на оплодотворение яйцеклетки «мужским» сперматозоидом.
Для рождения девочки половая близость необходима за несколько дней до овуляции. Так, оплодотворение яйцеклетки с большей вероятностью произойдет именно «женским» сперматозоидом.