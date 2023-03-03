Физический труд в вечернюю смену повышает мужскую фертильность

Принято считать, что физические нагрузки, особенно в вечерние часы, снижают мужское либидо и способны вообще отбить у мужчин стремление к романтическим отношениям с женщинами.

Тем удивительнее результаты долгосрочного эксперимента, опубликованные в журнале Human Reproduction. В их основу легла медицинская информация о 1500 мужчин и женщин, обратившихся к медикам в связи с проблемой бесплодия.

В ходе опросов, анализов и лечения ученые установили: у мужчин, чья работа сопряжена с физическими нагрузками, концентрация сперматозоидов оказывается на 46% выше, чем у офисных служащих. У таких людей отмечается и более высокий уровень мужских и женских гормонов.

Медики предполагают, что избыток тестостерона преобразуется в эстроген, отвечающий за подержание уровня гормонов.

Исследования продолжаются, но уже сейчас можно с уверенностью констатировать: мужская фертильность прямо пропорциональна количеству физических нагрузок, в том числе, в вечерние часы.