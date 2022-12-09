Эякуляция на тело партнерши никак не связана с пристрастием к БДСМ

Сексологи рассказали, кому больше всего нравятся камшоты.

Любопытный эксперимент провели ученые из университета Редлендса в Калифорнии.

Они изучали реакции почти четырехсот молодых мужчин и женщин на сексуальные сцены, в которых партнер в момент полового акта извергал семя на тело партнерши.

Классическая версия, согласно которой мужчины делают камшоты ради доминирования, не оправдалась, хотя в целом отношение женщин к этому действию менее положительное, чем у мужчин.

Главный и бесспорный вывод эксперимента: партнеру крайне важно, чтобы мужской оргазм доставлял партнерше удовольствие.

В противном случае это теряет всякий смысл, кроме, разумеется, предохранения от беременности.

Попутно выяснилось, что религиозные женщины охотнее соглашаются на эякуляцию на свое тело, в то время как религиозность мужчин на интимный процесс никак не влияет.