Эякуляция на тело партнерши никак не связана с пристрастием к БДСМ
Сексологи рассказали, кому больше всего нравятся камшоты.
Любопытный эксперимент провели ученые из университета Редлендса в Калифорнии.
Они изучали реакции почти четырехсот молодых мужчин и женщин на сексуальные сцены, в которых партнер в момент полового акта извергал семя на тело партнерши.
Классическая версия, согласно которой мужчины делают камшоты ради доминирования, не оправдалась, хотя в целом отношение женщин к этому действию менее положительное, чем у мужчин.
Главный и бесспорный вывод эксперимента: партнеру крайне важно, чтобы мужской оргазм доставлял партнерше удовольствие.
В противном случае это теряет всякий смысл, кроме, разумеется, предохранения от беременности.
Попутно выяснилось, что религиозные женщины охотнее соглашаются на эякуляцию на свое тело, в то время как религиозность мужчин на интимный процесс никак не влияет.