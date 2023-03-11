«Это же трава»: названа одна из главных «ловушек» валерьянки

Чтобы справиться со стрессом, многие прибегают к применению валерьянки. Безобидное на первый взгляд лекарство имеет ряд запретов и побочных эффектов. Их назвал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Он отметил, что природное происхождение этого средства и есть главная «ловушка». Многие говорят себе: «Это же трава, все натуральное, значит, точно безопасное». В итоге средство начинают употреблять в больших дозах, и это ошибка.

Основное действующее вещество у валерьянки – корневища валерианы лекарственной. Она противопоказана беременным, кормящим грудью женщинам, гипертоникам, а также людям с хроническим энтероколитом. С осторожностью к валерьянке стоит относиться людям, перенесшим инсульт и инфаркт.

В больших дозах валерьянка чревата отравлением. Передозировка наступает, если принять более 20 граммов. Могут появиться боль в желудке и головокружение, дрожание рук, будут расширены глаза.

К побочным эффектам валерьянки относятся сонливость, заторможенность, мышечная слабость, аллергическая реакция и запор. Как отметил специалист, эффект от приема валерьянки развивается в течение 2-4 недель – при экстренной необходимости она не поможет.

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