Если меньше, то нужен врач: как долго мужчина в норме должен заниматься сексом

В норме половой акт должен длиться 5-7 минут. Если он заканчивается раньше этого времени и такое случается регулярно, то необходимо обратиться к врачу.

Здоровую продолжительность полового акта назвал врач-уролог Евгений Коротков. По словам специалиста, все зависит от физиологии конкретного человека.

Секс может длиться и 2-3 минуты, но если в каком-то возрасте время сократилось, следует проконсультироваться со специалистом.

Отклонением считается завершение интимной близости в течение 1-3 минут после проникновения.

Есть случаи, когда секс длится больше 5-7 минут. Скорее всего, в данном случае он контролируется мужчиной, объяснил врач. При этом молодые люди не всегда могут сдерживать семяизвержение.

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