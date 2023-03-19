Если хотите забеременеть - исключите из рациона следующие продукты

Палестинское издание Dunya Al Watan опубликовало результаты многолетних наблюдений ученых, занимающихся вопросами бесплодия. Медики составили перечень тех продуктов, которые, по их данным, негативно влияют на репродуктивные функции.

Для мужчин это красное мясо (говядина, свинина, баранина, козлятина и конина). А также мясо переработанное (сосиски, колбасы, бекон, мясные консервы). Все это снижает подвижность сперматозоидов и ухудшает качество спермы.

Таким же негативным свойством, по мнению исследователей, обладают жирные молочные продукты.

И мужчинам, и женщинам при планировании беременности стоит исключить из рациона сахаросодержащие напитки, - сообщает ИА SM-News.