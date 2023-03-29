«Энергетическая пытка»: как понять, что на вас наложена порча

Случается так, что вне зависимости от того, насколько хорошо вы стараетесь, дела идут из рук вон плохо. Не получается буквально ничего. Все плохо настолько, что начинает казаться, что вы попали под влияние чьих-то невидимых сил.

Если вы это чувствуете, скорее всего, так оно и есть, считает Виктория Райдос, потомственная гадалка.

Райдос уверена: если следующие проблемы наблюдаются во всех трех основных сферах – пора отбросить сомнения и обращаться к эзотерике или специалисту в области тонких матерей.

Семейная жизнь: отношения между членами семьи внезапно начинают портиться. Пропадают эмоции. Даже ругаться с родственниками кажется вдруг бесполезной задачей. Рабочие контакты и деньги: Не клеятся дела на работе, наступают серьезные финансовые проблемы. Внезапно случаются неприятности, требующие вложения лишних денег. Травмы: все увечья, любые, даже мелкие травмы непременно вызывает кровотечение (ушибы и синяки не считаются). События, которые привели к очередной странной травме неестественны и почти аномальны.

«Можно бесконечно перебирать все разновидности порчи, и так и не добраться до конца списка. Люди довольно изобретательны <...> Могу сказать, что бывают порчи, похожие на энергетическую пытку. Они имеют не только мгновенный, но и отложенный эффект. Жертве кажется, что чёрная полоса осталась позади но приходит новая волна магического воздействия, ещё более жестокая», — делится опытом Виктория изданию Life.ru.