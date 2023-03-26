Эксперт сообщил, что пот успешных мужчин возбуждает женщин, а неуспешных – усыпляет

Принято считать, что чужой пот вызывает как минимум раздражение.

В общественном транспорте или в переполненном учреждении люди сторонятся тех, от кого «пахнет», предпочитая вдыхать ароматы парфюма или запахи искусственных ароматизаторов.

«На самом деле все гораздо сложнее, - заявляет в интервью изданию Пятый канал психиатр Василий Шуров, – Пот как источник феромонов может подействовать притягательно и даже возбуждающе.

Если девушкам давать нюхать пот какого-нибудь «премиального», то есть состоятельного и влиятельного мужчины, это их будет как-то бодрить».

А вот потеющий незнакомый, посторонний, ничем не примечательных мужчина может на подсознательном уровне спровоцировать у женщины седативный эффект.

«И все же, - считает эксперт, - использовать такую методику на практике не стоит. Если у вас появились симптомы тревожности или депрессии, лучше не ввинчиваться в толпу в метро, а сразу обратиться в врачу».