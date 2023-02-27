Эксперт предупредила о реальном вреде вейпов для здоровья человека

Слухи о том, что вейпы и столь модные в последнее время паровые заменители сигарет оказывают меньше вреда для здоровья – всего лишь миф.

«Основываясь на имеющихся исследованиях, можно с уверенностью сказать, что те же самые симптомы у курильщиков электронных сигарет будут развиваться значительно быстрее, - считает эксперт Маринэ Гамбрян, - да, в вейпах нет смол, однако в них имеется большое количество других веществ, вредящих организму».

Можете продолжать парить, если хотите заработать себе атеросклероз, тромбоз или внутрисосудистое воспаление, - добавляет Гамбрян.

В некоторых случаях для того чтобы почувствовать на себе последствия вдыхания пара потребуется всего пять – шесть лет. В то время, как для курильщиков сигарет этот срок (пусть и немногим) но все же больше.

Исследование на животных – ещё страшнее: регулярное воздействие на организм пара необратимо сказывается на ДНК, лёгких, мочевом пузыре, кроме того, значительно повышает риск онкологических заболеваний.

И это только начало исследования, чем дальше - тем больше будут открываться новые пугающие подробности.