Эксперт: Что повысит ваше либидо после 50-ти

Сексопатолог рассказала об основных ошибках, которые совершают супружеские пары в зрелом и пожилом возрасте.

То, что с годами у нас снижаются сексуальные возможности – очевидно. Неочевидны способы, которые могут продлить вторую молодость и сохранить интимные отношения. Американское издание « The Sun », со ссылкой на секс-эксперта Кейт Тейлор, дает следующие советы.

Избегайте сексуальных игрушек. Чувствительность эрогенных зон на шестом десятке снижается на физиологическом уровне. Игрушки не только не помогут – они отобьют желание.

Эротические фильмы способствуют возбуждению. А вот социальные сети и форумы с обсуждением половых достоинств и недостатков, напротив, могут создать комплекс неполноценности. Сравнение с другими – не лучший способ повышения самооценки.

Отличный способ повысить либидо – научиться любить не только тело партнера, но и свое собственное. Отсюда прямая дорога в тренажерный зал, на танцы или в бассейн. Замечено, что регулярные физические нагрузки однозначно повышают сексуальное желание у тех, кому за 50.

И, конечно, супружеским парам со стажем не стоит забывать, что партнер, это не часть привычного интерьера, а самодостаточные мужчина и женщина. Для этого сексопатолог предлагает время от времени назначать друг другу романтические свидания в кафе или в ресторане.

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