Душ после интимной близости - cовсем не обязателен: мнение гинеколога

Уже давно доказано, что спринцевание после полового акта в подавляющем большинстве случаев не предохраняет от зачатия.

Напротив, многие медики уверены, что частое спринцевание влагалища повышает риск внематочной беременности.

И все же подавляющее большинство женщин после интимной близости торопятся принять душ. Для многих чистоплотность – превыше всего.

Врач-гинеколог Екатерина Волкова, на которую ссылается «Доктор Питер», предлагает расслабится и спокойно отдохнуть: природа сама позаботилась о «самоочистке» женского интимного органа.

«Финал внутрь» устроен так, чтобы кислотная среда влагалища вступала во взаимодействие с щелочной средой спермы. Буквально в течение получаса все защитные механизмы выравнивают баланс, ничего лишнего не остается».

Разумеется, в самой процедуре мытья под струей воды нет ничего плохого. Только не надо увлекаться моющими средствами – обычными гель-душами или жидким мылом. Антисептики могут повлиять на здоровый баланс бактерий и вызвать раздражение.

Если, конечно, вы не используете дорогостоящие средства для интимной гигиены.

В то же время, не стоит думать, что сперма, оставленная во влагалище, каким-то образом будет способствовать омоложению, - предупреждает гинеколог.

Конечно в ней есть и коллаген, и гиалуроновая кислота, и аминокислоты. Но, увы, не в том количестве, чтобы как-то повлиять на наш организм.