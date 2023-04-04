Душ после интимной близости - cовсем не обязателен: мнение гинеколога
Уже давно доказано, что спринцевание после полового акта в подавляющем большинстве случаев не предохраняет от зачатия.
Напротив, многие медики уверены, что частое спринцевание влагалища повышает риск внематочной беременности.
И все же подавляющее большинство женщин после интимной близости торопятся принять душ. Для многих чистоплотность – превыше всего.
Врач-гинеколог Екатерина Волкова, на которую ссылается «Доктор Питер», предлагает расслабится и спокойно отдохнуть: природа сама позаботилась о «самоочистке» женского интимного органа.
«Финал внутрь» устроен так, чтобы кислотная среда влагалища вступала во взаимодействие с щелочной средой спермы. Буквально в течение получаса все защитные механизмы выравнивают баланс, ничего лишнего не остается».
Разумеется, в самой процедуре мытья под струей воды нет ничего плохого. Только не надо увлекаться моющими средствами – обычными гель-душами или жидким мылом. Антисептики могут повлиять на здоровый баланс бактерий и вызвать раздражение.
Если, конечно, вы не используете дорогостоящие средства для интимной гигиены.
В то же время, не стоит думать, что сперма, оставленная во влагалище, каким-то образом будет способствовать омоложению, - предупреждает гинеколог.
Конечно в ней есть и коллаген, и гиалуроновая кислота, и аминокислоты. Но, увы, не в том количестве, чтобы как-то повлиять на наш организм.