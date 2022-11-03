Долгое ношение модной резиновой обуви грозит тяжелыми последствиями

Носить модную и незаменимую резиновую обувь можно, но не более 3-4 часов в день. Если эту рекомендацию избегать, то неприятные последствия вам гарантированы.

О них рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан. Самое безобидное последствие долгого ношения «резинок» - запах. Он возникает вследствие размножения бактерий, для которых условия «парника» - самая благоприятная среда.

В резиновой обуви нога становится влажной и восприимчивой к грибкам. В результате возникает грибковая инфекция кожи и ногтей. Для детей резиновая обувь опасна тем, что влажность провоцирует аллергические дерматиты, и аллергены проникают через поврежденную кожу. В некоторых случаях это может приводить к экземе.

У взрослых постоянное ношение резиновой обуви приводит к возникновению трещин на пятках и натоптышей.

Если обувь не имеет физиологической формы подошвы и должной высоты каблука, то опорно-двигательный аппарат человека будет испытывать большую нагрузку. Она чревата появлением плоскостопия, деформацией суставов стопы. Это особенно опасно для детей и подростков.

Врач советует после трех-четырех часов носки менять резиновую обувь, сушить стельку и надевать другие носки.

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