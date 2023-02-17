Диетолог: одно яблоко в день укрепляет организм, четыре – вредят здоровью

По мнению омского диетолога Ларисы Рыбиной, яблоки – не просто великолепная добавка к пище, а еще и способ укрепить наш организм.

Яблоки препятствуют отечности сосудов, обеспечивают профилактику варикозного расширения вен. Улучшают работу щитовидки за счет йода. Кстати, больше всего йода содержится в яблочных семечках. Их можно есть, но не более, чем по 6 зернышек в сутки.

Как сообщает издание «Доктор Питер» Ежедневное употребление даже одного яблока поможет улучшить состояние кожи, причем даже в запеченном виде это свойство яблок сохраняется. И, наконец, яблоки содержат очень полезные вещества – флавоноиды, а также витамин С.

Все вместе создает букет, обладающий антиоксидантными свойствами. Исследования показывают: любители яблок на 50% реже подвержены риску заболеть раком легких.

Однако переизбыток яблок тоже не полезен. Особенно людям, ведущим сидячий образ жизни. Углеводы, присутствующие в этих плодах, могут сыграть злую шутку – если подсесть на яблоки серьезно, и потреблять их более 3 штук ежедневно.