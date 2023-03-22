Диета бодрости: с какими продуктами встретить утро после трудной ночи

Многие считают, что взбодриться по-умолчанию поможет кофе. Диетологи же склонны с такими убеждениями спорить. Одно лишь кофе позволит проснуться, но вряд ли сохранить бодрость до конца дня.

Эксперты советуют готовить себе так-называемый «завтрак бодрости» по следующему рецепту.

Достаем припасенные с вечера цитрусовые : грейпфрут, апельсин, мандарин, лимон… Едим в сыром виде, например, делаем смузи, тем самым получаем ударную дозу витамина С.

Добавляем немного клетчатки. Для этого извлекаем из шкафа (не холодильника, там они чернеют) бананы . В них и клетчатка, и калий, и витамины.

Еще нам понадобятся магний, цинк и, особенно если вчера был вечер с алкоголем, вещество из группы алкалоидов под названием теобромин. Все это содержит горький шоколад (50-70%).

Белки – это, понятное дело, яйца . В яйцах есть также аминокислоты, влияющие на выработку серотонина. Поел – и порадовался.