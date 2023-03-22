Диета бодрости: с какими продуктами встретить утро после трудной ночи
Какие продукты есть с утра, чтобы весь день чувствовать себя в тонусе.
Многие считают, что взбодриться по-умолчанию поможет кофе. Диетологи же склонны с такими убеждениями спорить. Одно лишь кофе позволит проснуться, но вряд ли сохранить бодрость до конца дня.
Эксперты советуют готовить себе так-называемый «завтрак бодрости» по следующему рецепту.
Достаем припасенные с вечера цитрусовые: грейпфрут, апельсин, мандарин, лимон… Едим в сыром виде, например, делаем смузи, тем самым получаем ударную дозу витамина С.
Добавляем немного клетчатки. Для этого извлекаем из шкафа (не холодильника, там они чернеют) бананы. В них и клетчатка, и калий, и витамины.
Еще нам понадобятся магний, цинк и, особенно если вчера был вечер с алкоголем, вещество из группы алкалоидов под названием теобромин. Все это содержит горький шоколад (50-70%).
Белки – это, понятное дело, яйца. В яйцах есть также аминокислоты, влияющие на выработку серотонина. Поел – и порадовался.
Для ускорения метаболизма и повышения внутреннего энергетического тонуса хороши специи. Корица, имбирь и даже перецотлично сочетаются и с бананами, и с шоколадом, и с цитрусовыми. И, конечно, с кофе, без которого все равно немыслимо хорошее утро!