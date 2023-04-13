«Дело не только в клиторе»: сексолог рассказала о природе женского оргазма

Самой эрогенной зоной принято считать участок головки клитора и область вокруг него.

На чувствительность этого важного органа оказывают влияние не только параметры «капюшона», в частности, его расположение и размер, но и непосредственное расстояние от клитора до органов влагалища.

Существует условный «идеал» 2-2,5 см. Результаты исследований свидетельствуют о том, что именно такой интервал чаще всего заставляет работать сразу два центра возбуждения, что, в свою очередь, чаще оборачивается полноценным оргазмом.

У некоторых капюшон полностью закрывает эрогенную зону, у других лишь частично.

Головка клитора состоит из пещеристых тел, облегающих влагалище с двух сторон и составляющих так называемый влагалищный комплекс.

Так значит есть женщины, обреченные на фригидность в силу строения своих, так сказать, первичных половых признаков?

Сексолог Гулькова в беседе с изданием Газета.Ru просит не забывать – у каждой женщины строение этой зоны индивидуально.

Кроме того, психоэмоциональное состояние женщины в момент близости оказывает не меньшее влияние на чувствительность органов малого таза.