13:29, 27 октября 2022
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Датские учёные разработали укол, снижающий вес на 10 %
Чудо-укол, синтезированный специалистами из Дании действительно способен оперативно повлиять на вес человека.
Эффект достигается из-за выработки глюкогонного гормона Пептид-1 . Гормон вырабатывается самостоятельно после приема пищи и участвует в контроле уровня сахара в крови.
Сообщается, что опасности для организма препарат не представляет.
В тестах уже поучаствовали более четырехсот человек и за четыре месяца использования им удалось снизить массу тела примерно 9 кг.
Учитывая, что суммарно фокус группа сбросила около 4 тонн, можно говорить об успешном будущем препарата.
Единственное, о чем ещё не подумали учёные – это реклама, поэтому пока похудеть помогает нечто под названием BL - 456906
ФОТО: https://ru.freepik.com/
Источник:https://potokmedia.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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