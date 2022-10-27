Датские учёные разработали укол, снижающий вес на 10 %

Чудо-укол, синтезированный специалистами из Дании действительно способен оперативно повлиять на вес человека.

Эффект достигается из-за выработки глюкогонного гормона Пептид-1 . Гормон вырабатывается самостоятельно после приема пищи и участвует в контроле уровня сахара в крови.

Сообщается, что опасности для организма препарат не представляет.

В тестах уже поучаствовали более четырехсот человек и за четыре месяца использования им удалось снизить массу тела примерно 9 кг.

Учитывая, что суммарно фокус группа сбросила около 4 тонн, можно говорить об успешном будущем препарата.

Единственное, о чем ещё не подумали учёные – это реклама, поэтому пока похудеть помогает нечто под названием BL - 456906

ФОТО: https://ru.freepik.com/