«Чувство ненормальности»: почему женщины имитируют оргазм

В Биологическом университете города Будапешт завершились важные исследования.

Группа учёных в течение почти десяти лет изучала причины, по которым женщины решают имитировать оргазм при интимной близости.

Результаты исследования таковы: как правило, женщины идут на хитрость из ощущения собственной «ненормальности».

Во всяком случае, почти четыре сотни опрошенных гетеросексуальных женщин подтвердили это, поставив соответствующую отметку в анкете.

Также причиной интимного обмана могут быть: усталость, алкогольное опьянение, или простой упадок сил, связанный с неинтересом к партнеру.

Кроме того, выяснилось, что характер отношений между мужчиной и женщиной имеет прямое влияние на реальность переживаемого сексуального опыта.

В случайных контактах, где удовлетворить свои сексуальные запросы является первостепенной задачей, женщины притворяются реже.

В стабильных отношениях - наоборот. Женщины готовы пойти на имитации ради партнёра, чтобы стимулировать его интерес к себе или, например, поднять самооценку.