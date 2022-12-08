Что такое синдром Рапунцель и почему он смертельно опасен
12-летняя сургутская принцесса перенесла открытую операцию на желудке.
Пагубная привычка юной жительницы Ханты-мансийского округа привела ее на больничную койку.
Синдром Рапунцель циничные врачи когда-то назвали детскую и подростковую трихофагию – постоянное и беспричинное жевание собственных волос.
Эта опасная привычка, как правило связанная с психическими расстройствами, была впервые диагностирована во Франции три века назад.
Скольким несчастным синдром принцессы Рапунцель принес преждевременную смерть - не снилось ни авторам сказочной истории братьям Гримм, ни аниматору Глену Кину, с его популярным мультиком.
Медикам Сургутской больницы удалось вовремя прооперировать 12-летнюю девочку, страдающую трихофитией.
И извлечь из желудка страдающей болями пациентки многочисленные сгустки волос.
Психологи надеются, что шок от перенесенной операции может блокировать у ребенка психическое отклонение и способствовать освобождению от опасного синдрома.