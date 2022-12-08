Что такое синдром Рапунцель и почему он смертельно опасен

12-летняя сургутская принцесса перенесла открытую операцию на желудке.

Пагубная привычка юной жительницы Ханты-мансийского округа привела ее на больничную койку.

Синдром Рапунцель циничные врачи когда-то назвали детскую и подростковую трихофагию – постоянное и беспричинное жевание собственных волос.

Эта опасная привычка, как правило связанная с психическими расстройствами, была впервые диагностирована во Франции три века назад.

Скольким несчастным синдром принцессы Рапунцель принес преждевременную смерть - не снилось ни авторам сказочной истории братьям Гримм, ни аниматору Глену Кину, с его популярным мультиком.

Медикам Сургутской больницы удалось вовремя прооперировать 12-летнюю девочку, страдающую трихофитией.

И извлечь из желудка страдающей болями пациентки многочисленные сгустки волос.

Психологи надеются, что шок от перенесенной операции может блокировать у ребенка психическое отклонение и способствовать освобождению от опасного синдрома.