Четыре типа посуды, которую не стоит использовать в быту

«Цветные фужеры и посуда с разноцветным узором – на дальнюю полку, для эпизодических случаев. Прозрачные бокалы и белые тарелки» – на каждый день. Так считает врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

Портал Доктор Питер приводит советы специалиста по выбору посуды для кухни.

Краска на недорогой посуде неизвестного производителя может содержать свинец и кадмий, причем в недопустимых количествах.

Выбирая тарелки с узорами, убедитесь, что цветочки и листики нанесены под глазурь.

Насыщенный яркий цвет узора – сигнал об опасности. Краска будет вступать в контакт с продуктами.

Разноцветная керамическая посуда также часто содержит тяжелые металлы.

«Запаивать» краску под верхний слой могут себе позволить только дорогие бренды.

И, в любом случае, если на керамической посуде образовался скол – сразу выбрасывайте.

Дешевые фужеры обладают ярким цветом за счет присутствия в краске свинца.

Исключение составляет дорогое богемское стекло, в его производстве используется медь, железо и кадмий.

При покупке обращайте внимание на стыковочный шов на ножках, он не должен выделяться, даже на ощупь.

Популярные пластиковые контейнеры хороши для переноски продуктов. Но вовсе не для долгосрочного хранения.

В пластике присутствуют фталаты – тоже неполезные для организма вещества. Если вы привыкли хранить салаты, сыры или масло не в упаковке, а в контейнерах – используйте стекло.