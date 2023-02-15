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ЗДОРОВЬЕ
21:38, 15 февраля 2023
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Четыре главные ошибки, которые каждый человек совершает в душе

Дерматолог рассказала об ошибках, которые мы каждый день совершаем в душе.

Всем известно, что принимать душ – полезней, чем нежиться в горячей ванне. Тут и правильный теплообмен, и непроизвольное закаливание, и меньшая нагрузка на сердце.

Но, оказывается, по незнанию мы можем свести на нет все преимущества душевой кабины.

О главных ошибках, которые совершают любители душа, рассказали дерматолог Евгения Мостовая и трихолог Елена Баранова.

  1. Покупая шампунь, маску или кондиционер, не забываем, что эти средства предназначены исключительно для волос. Мыть ими тело не стоит – дело может обернуться аллергией и даже прыщами. Алгоритм мытья следующий: сначала моем голову, затем смываем все специальные препараты. И моем тело душ-гелем или мылом.

  2. Температура струи душа не должна быть слишком горячей. Под воздействием высоких температур нежная женская кожа начинает быстрее стариться. Ослабленные волосы могут начать сечься. Старайтесь выдерживать температуру 35-38 градусов.

  3. Синтетические губки вредны. В них скапливаются и живут бактерии. Можно, конечно, менять губки каждую неделю. Но это накладно для кошелька и вредно для экологии. Лучше приобрести более дорогую, но долговечную и антимикробную натуральную мочалку.

  4. Сколько у вас полотенец висит рядом с душевой кабиной? Одно или два? В идеале их должно быть четыре! Для лица, для тела, для ног. И – самое деликатное, из микроволокна – для волос.

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