Четыре главные ошибки, которые каждый человек совершает в душе
Дерматолог рассказала об ошибках, которые мы каждый день совершаем в душе.
Всем известно, что принимать душ – полезней, чем нежиться в горячей ванне. Тут и правильный теплообмен, и непроизвольное закаливание, и меньшая нагрузка на сердце.
Но, оказывается, по незнанию мы можем свести на нет все преимущества душевой кабины.
О главных ошибках, которые совершают любители душа, рассказали дерматолог Евгения Мостовая и трихолог Елена Баранова.
Покупая шампунь, маску или кондиционер, не забываем, что эти средства предназначены исключительно для волос. Мыть ими тело не стоит – дело может обернуться аллергией и даже прыщами. Алгоритм мытья следующий: сначала моем голову, затем смываем все специальные препараты. И моем тело душ-гелем или мылом.
Температура струи душа не должна быть слишком горячей. Под воздействием высоких температур нежная женская кожа начинает быстрее стариться. Ослабленные волосы могут начать сечься. Старайтесь выдерживать температуру 35-38 градусов.
Синтетические губки вредны. В них скапливаются и живут бактерии. Можно, конечно, менять губки каждую неделю. Но это накладно для кошелька и вредно для экологии. Лучше приобрести более дорогую, но долговечную и антимикробную натуральную мочалку.
Сколько у вас полотенец висит рядом с душевой кабиной? Одно или два? В идеале их должно быть четыре! Для лица, для тела, для ног. И – самое деликатное, из микроволокна – для волос.