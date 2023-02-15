Четыре главные ошибки, которые каждый человек совершает в душе

Всем известно, что принимать душ – полезней, чем нежиться в горячей ванне. Тут и правильный теплообмен, и непроизвольное закаливание, и меньшая нагрузка на сердце.

Но, оказывается, по незнанию мы можем свести на нет все преимущества душевой кабины.

О главных ошибках, которые совершают любители душа, рассказали дерматолог Евгения Мостовая и трихолог Елена Баранова.