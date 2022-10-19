Чересчур сладкие конфеты с ненатуральным составом назвали суперопасными

Конфеты с большим содержанием сахара, различных ароматизаторов и красителей считаются особенно вредными для здоровья. Об этом заявила диетолог Дарья Русакова.

Вред таких продуктов для человеческого организма зависит от двух факторов: какое количество съедено и как часто в рационе повторяется такой продукт.

В этой связи Русакова дала советы по выбору конфет. По мнению специалиста, лучше выбирать сладости без добавления сахара, то есть изготовленные на основе натурального подсластителя стевии или ягод и фруктов. При выборе шоколада стоит обратить внимание, чтобы в нем содержалось 50-60% какао и отсутствовали заменители.

Ранее врач-диетолог Нурия Диянова рекомендовала женщинам старше 40 лет убрать из рациона сахар в чистом виде. Его советуют заменить сухофруктами.

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