Чем опасны слезы, или как перестать плакать по пустякам
Плакать иногда – хорошо, плакать часто – тоже. А вот плакать всё время – не только плохо, но ещё и достаточно вредно.
О том, что бывает, если рыдать без остановки над каждым пустяком, рассказал врач-офтальмолог Владимир Агеев.
«Слёзы – это наш ответ на переживания, причём как негативные, так и позитивные. Вместе с жидкостью, выделяющейся с помощью слёзных желез, уходит из организма большое количество гормона стресса. Именно благодаря этому биологическому процессу человек постепенно успокаивается», – объясняет специалист порталу Доктор Питер.
Долгий плач вызовет покраснение глаз , отеки, а самое главное – повысит вероятность возникновения конъюнктивита. И вот это – уже совсем плохо.
Вот, что советует офтальмолог тем, кто плачет по любому поводу:
Дайте отдохнуть своей нервной системе. Частая слезливость может быть связана с переутомлением, а вовсе не с реальными проблемами.
Установите реальную причину. Вернитесь в прошлое и попробуйте установить истинную причину ваших страданий. Бывает, на самом деле всё не так уж серьёзно. Если же повод действительно есть – сыграйте сами с собой в игру и попробуйте представить, что вы реагируете на случившуюся неприятность как-нибудь иначе.
Не держите сильные эмоции в себе. Лучше один раз порыдать от души, чем постоянно ходить грустным. Попробуйте разрядить эмоции в спорте, покричать что есть силы, или побить подушку.