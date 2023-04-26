Чем опасны слезы, или как перестать плакать по пустякам

Плакать иногда – хорошо, плакать часто – тоже. А вот плакать всё время – не только плохо, но ещё и достаточно вредно.

О том, что бывает, если рыдать без остановки над каждым пустяком, рассказал врач-офтальмолог Владимир Агеев.

«Слёзы – это наш ответ на переживания, причём как негативные, так и позитивные. Вместе с жидкостью, выделяющейся с помощью слёзных желез, уходит из организма большое количество гормона стресса. Именно благодаря этому биологическому процессу человек постепенно успокаивается», – объясняет специалист порталу Доктор Питер.

Долгий плач вызовет покраснение глаз , отеки, а самое главное – повысит вероятность возникновения конъюнктивита. И вот это – уже совсем плохо.

Вот, что советует офтальмолог тем, кто плачет по любому поводу: