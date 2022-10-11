Частая мастурбация мужчины приводит к отказу от партнера. Что за этим стоит?

Врач-уролог, андролог Александр Лубенников рассказал о возможной взаимосвязи между желанием мужчины постоянно мастурбировать и наличии депрессии.

По его словам, сам процесс не несет никакого вреда для психики мужчины, но вот слишком частое желание этим заниматься (по нескольку раз в день) может говорить о наличии внутренней депрессии, которая проявляет себя не сразу. Также это негативно сказывается на настроении, работоспособности, и приводит мужчину к физическому и психическому истощению.

Слишком частая процедура может привести даже к отказу от секса с партнером, поскольку мужчина сам подбирает порно-контент в сети, который ему нравится на данный момент, с более богатой фантазией, отчего мозг стимулируется в три раза сильнее, нежели в традиционных отношениях в паре.

Врач пояснил, что если мастурбация стала носить навязчивый характер или превратилась в более предпочтительный вариант достижения оргазма, чем традиционные сексуальные отношения, необходимо как можно быстрее обратиться за профессиональной помощью.