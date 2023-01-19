«Чаще махайте ногами»: 80-летний пенсионер получил черный пояс по тхэквондо

Боевым искусством Джулс Стюард увлекся, когда ему было уже под 60. Для спортивных достижений - поздно, а для самого себя – в самый раз. К этому времени Джулс уже перебрался из США в Испанию, работал журналистом, писал книги, ну и заодно осваивал технику нанесения ударов ногами, без которой в тхэквондо – никуда.

Ноги пенсионера слушались на удивление здорово, и спустя еще двадцать лет регулярных, но самостоятельных тренировок, сначала в Испании, а потом в Англии, Джулс решил попытать счастья в одной из сертифицированных британских спортивных школ по тхэквондо. Поступил на общих основаниях, изучал теорию и практику.

Финальным экзаменом, по правилам школы, был контактный бой. По жребию Джулсу достался соперник, моложе его на 60 лет.

Перед поединком Стюард проконсультировался со своим лечащим врачом. Тот посоветовал пенсионеру оставить дурацкую затею из-за прямой угрозы для сердца.

Но Джулс рискнул. Поединок выиграл. И вскоре получил заветный «черный пояс».