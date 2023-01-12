Будет ли новый локдаун: закроются ли границы России из-за нового штамма коронавируса
Кракен наступает: Роспотребназор прокомментировал ситуацию с появлением в России нового штамма короновируса .
Роспотребнадзор прокомментировал возможность закрытия границ России в связи с появлением нового вида коронавирусной инфекции, уже получивший кодовое название «кракен».
Оказалось, что Россия полностью готова отразить вероятную угрозу, поэтому никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма омикрон вводить не планируется.
Такова официальная версия администрации на 12 января, — заявили в Роспотребнадзоре.
Своему символичному названию новое заболевание обязано мифическому морскому чудовищу, известному в литературе по описаниям моряков о. Исландия.
Напомним, первый случай заболевания штаммом XBB.1.5 в нашей стране зафиксирован в городе Пенза.