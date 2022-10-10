Апатия, туман и глупость. Страшные последствия китайского COVID-19

Научно-популярный журнал The Аtlantic собрал комментарии врачей и пациентов, которые после перенесшего ковида стали чувствовать себя глупее и апатичнее.

От 20 до 30 процентов пациентов сообщают о тумане в мозгу через три месяца после заражения ковидом. Он может поражать людей, которые болели легко и почти без симптомов. Но «мозговой туман» наблюдается у 60-80 процентов тех, кто болел тяжело и долго. Причем влияет и на молодых людей в расцвете умственных способностей.

Те, кто испытал это состояние, затрудняются, с чем его можно сравнить: это хуже, чем заторможенное мышление, сопровождающее похмелье, стресс или усталость. И это точно не психосоматика: заболевание реально меняет структуру и химию мозга.

Последствия ковида уже сравнивают с симптомами болезни Альцгеймера, однако это все же не совсем та же история. Несмотря на некоторую схожесть.

Лучшие врачи мира уже исследуют эти процессы в мозгу человека, но пока нет никаких лекарств. Единственное, что они советуют людям – заставлять себя отдыхать, больше спать, меньше читать негативной информации и находиться на свежем воздухе.