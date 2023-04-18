Анестезию - да, а операцию — нет: во Владивостоке задержан хирург-мошенник

Известный на Дальнем Востоке хирург-ортопед Сергей Глущак, на прием к которому люди записывались за месяц вперед, заподозрен в мошенничестве.

РЕН ТВ опубликовало журналистское расследование, в ходе которого выяснилось, что его жертвами стали по меньшей мере 28 пациентов, страдающих суставными болями и другими, более серьезными болезнями.

«Лечение» проходило по следующей схеме: Глущак осматривал ноги или колени, намеренно сгущал предварительный диагноз, затем предлагал произвести необходимую операцию за полцены.

В итоге люди ложились на операционный стол, им делали анестезию и – якобы оперировали. На самом деле все сводилось к простой санации суставов, как правило, совершенно лишней процедуре, к тому же входящей с список бесплатного полиса ОМС.

Десятки людей, которые действительно нуждались в хирургическим вмешательстве, становились инвалидами, но узнавали об этом спустя годы, уже от других врачей.

Сейчас Сергей Глущак задержан, расследование только начинается, однако судья уже наложил арест на дорогостоящую квартиру мошенника, чтобы в будущем хоть как-то компенсировать потерпевшим потраченные деньги и потерянное здоровье.