70 процентов – холостяки: кто чаще прибегает к увеличению полового органа и сколько это стоит

Мужчины идут на операцию по увеличению полового органа из-за недовольства габаритами «достоинства», которое приводит к появлению комплексов, проблемам в постели и сложностям в общении с женщинами. Сегодня на это решается все больше мужчин. Уролог-андролог Евгений Вотяков рассказал, кто приходит на увеличение пениса и сколько это стоит.

Около 70% пациентов – холостяки, еще 30% - женатые. В основном на хирургическое вмешательство соглашаются мужчины среднего класса, занимающиеся спортом и следящие за собой.

Их объединяет одно – сильные комплексы по поводу размеров полового органа. Отсутствие необходимого размера мешает строить отношения и даже использовать общие раздевалки. Есть еще одна категория мужчин, у которых наблюдается микропения. У таких людей аномально маленький половой орган, в эрегированном состоянии он не достигает и 6 сантиметров.

Третья группа мужчин – актеры фильмов для взрослых. Также операция интересна мужчинам с расстройствами психики: таким пациентам чаще всего отказывают, потому что, сколько бы сантиметров не добавили, человек останется недовольным.

Как пишет «Фонтанка», увеличение полового органа – несложная операция, длится 1-2 часа. Ее средняя стоимость в Санкт-Петербурге составляет 130-150 тыс. рублей. Вотяков рекомендовал при выборе клиники обращать внимание на наличие в штате анестезиолога, а также репутацию и оснащение учреждения.

Ранее мы писали о том, мужчины с каким размером полового органа приходят на операцию по увеличению.