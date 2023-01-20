5 отталкивающих черт характера Водолея, с которыми не просто мириться

Уже в эти выходные, с 21 января, начинается период знака зодиака Водолея. Астрологи считают, что люди, рожденные в эти 4 зимние недели вплоть до 19 февраля, являются не только самыми обаятельными, но и невероятно загадочными личностями. Профессиональный таролог Галина Янко в беседе с WomanHit.ru рассказала, какие черты Водолеев часто не позволяют им уживаться с близкими людьми.

В первую очередь, по словам эксперта, представители этого знака зодиака обладают эмоциональной отстраненностью. Планета Уран наделяет их способностью широко мыслить, но при этом делает пренебрежительными к своим родным. Нередко Водолеи отталкивают не только семью, но и друзей, а также любовных партнеров. Свои чувства они прячут глубоко в себе и предпочитают уединение.

Второе, на что стоит обратить внимание, для Водолеев не существует авторитетов. Они становятся еще более непокорными, когда им начинают указывать, что делать. Из-за этого представители знака часто попадают в конфликтные ситуации, а на работе это затрудняет карьерный рост. Они независимы и самодостаточны, что делает их плохими командными игроками.

Третьей негативной чертой характера эксперт назвала чрезмерную аналитичность. Водолеи склонны к глубоким анализам, которые часто не идут им на пользу. Они предпочитают отходить в сторону, чтобы поразмыслить, а это в глазах окружающих делает их отстраненными и холодными.

Но на самом деле это далеко не так. И об этом говорит следующая сторона их личности. Водолеи крайне вспыльчивы и непредсказуемы, считает Галина Янко. Их действия порой необъяснимы и спонтанны, потому что они не могут терпеть стабильность. Представителям этого знака зодиака нравятся перемены, и они быстро проходят процессы адаптации. А это в свою очередь может раздражать некоторых людей.

И пятая не самая приятная черта Водолеев – это саркастичность. Их юмор часто переходит рамки и может обидеть близких. Правда, сами они этого не замечают. Шутки Водолеев смелые и колкие, но зачастую в них недостаточно добра, поэтому люди плохо их воспринимают.