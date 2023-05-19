4500 лет назад: ученые определили точное время и место первого поцелуя

Совместные исследования датского историка Троелса Арболла и биолога Софи Расмуссен, проведенные в Оксфордском университете, позволили сделать вывод: первый исторически зафиксированный поцелуй произошел в Месопотамии 4500 лет назад.

При изучении древних манускриптов датские ученые определили, что этот поцелуй тогда привел к вспышке вирусной инфекции, которую мы сегодня называем герпес, — сообщает Газета.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Исследователи полагают, что на ранней стадии развития цивилизации мужчины и женщины не считали поцелуй лаской и применяли его для того, чтобы по запаху изо рта определить состояние здоровья предполагаемого партнера.