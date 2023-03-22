12 вещей-врагов, притаившихся в нашем доме

Старая квартира накапливает старые вещи и старые воспоминания. Многие из них настолько выписываются в антураж, что перестают быть заметны для глаз.

Но не для психики – напоминает психолог онлайн платформы Доктор Питер Анастасия Корнеева. Вот, что однозначно влияет на наше подсознание, давит на психику и провоцирует уныние и подавленность.