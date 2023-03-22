12 вещей-врагов, притаившихся в нашем доме
Названы 12 бытовых предметов, которые методично разрушают психику.
Старая квартира накапливает старые вещи и старые воспоминания. Многие из них настолько выписываются в антураж, что перестают быть заметны для глаз.
Но не для психики – напоминает психолог онлайн платформы Доктор Питер Анастасия Корнеева. Вот, что однозначно влияет на наше подсознание, давит на психику и провоцирует уныние и подавленность.
Сломанные предметы. Расшатавшиеся стулья и надбитая посуда, остановившиеся часы и неработающая бытовая техника,- все это следует выбросить, не откладывая.
Грязные вещи. Изгвазданные ковры и паласы, пыльные шторы и прокопченные сковородки….Либо очищаем пространство и предметы, те самым очищая подсознание. Либо тоже несем на помойку.
Привет из прошлого. Вещи умерших близких, или тех, кто исчез из нашей жизни и оставил после себя грусть и тоску. Не стоит держать такие раритеты на поверхности. Даже если это простые сувениры.
Мрачные картины. Депрессивное настроение могут создавать произведения искусства или случайные вырезки из журналов. Обернитесь и посмотрите вокруг свежим взглядом. Ничего не давит?
Яркие огоньки электроприборов. Как ни странно, даже маленькие красные или зеленые лампочки телевизора или компьютеры в режиме ожидания способны негативно влиять на наш сон. Выключим приборы, если они находятся в нашей спальне.
Неприятные звуки. Скрип двери, половиц, бульканье водопроводных кранов… Отделайтесь от всего это.
Вещи-пылесборники. Незакрывающиеся стеклами книжные полки, серванты с бесчисленными статуэтками, множество мелких предметов на плоских поверхностях. Все это собирает пыль и затрудняет уборку. И – тоже портит настроение.
Яркие предметы. «Сенсорная гиперстимуляция» - это когда наши зрительные анализаторы устают от избыточно ярких, кислотных, навязчивых цветов и оттенков. Оставим что-то одно-два. Но переизбыток яркого ликвидируем.
«О красном даже не упоминайте». Старинная игра в «цвета» неслучайно упраздняла красный. Этот цвет (как и черный), если он превалирует в домашнем пространстве, вызывает тревожность.
Нагромождение вещей. Если, передвигаясь по квартире, мы то и дело натыкаемся на мебель, перешагиваем, обходим, обносим, - в нашем жилище что-то не то. Вещи поработили владельца, стали хозяевами в доме. А ведь хозяин-то – вы сами.
«Незакрытый гештальт». Предметы, напоминающие о незавершенном деле, брошенном увлечении. Старые гантели или теннисные ракетки, ласты с маской, или диплом дайвера, полученный на море, куда сейчас путь закрыт – не лучшие предметы в квартире. Уберем их подальше.
Зеркала. Оказывается обилие зеркал, многократно увеличивающих поверхности, также негативно влияет на психику, утомляет глаз. Ограничимся одним.