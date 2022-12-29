Униформа от Кардашьян: причуды блогеров-миллионников

Оказывается, теперь сотрудники Ким Кардашьян должны будут носить униформу.

Актриса и модель и одна из самых востребованных инфлюенсеров современной блогосферы, решила ввести для своего окружения своеобразный дресс-код.

Теперь любой, кто собирается приблизиться к 33-летний девушке, должен будет пройти перед этим консультацию специального стилиста.

В целом, учитывая высокие запросы Кардашьян, требования по подбору гардероба у блогерра-миллионика на удивление дипломатичные.

Фасон вещей может быть любой, однако никакой пестроты начальница не потерпит. Разрешены только серый, светло-серый, черный, темно-синий, белый, кремовый и... хаки.

Видимо, на такие меры Ким решила пойти, чтобы окружающие не отвлекали внимания от главной звезды.