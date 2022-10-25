Россиян «готовят» к появлению в их меню слизней и жуков вместо мяса

В России предложили вместо мяса употреблять серых и рыжих слизней, бронзовку и жуков-носорогов. Эти беспозвоночные превосходят привычные нам свинину и говядину по пищевой ценности: в них есть хитин, высокое содержание белка, микроэлементов и витаминов.

К такому выводу пришли ученые Томского государственного университета. Они стали изучать тренд, распространенный в Азии и уже в Европе, и увидели, что заменить мясо фермерских животных беспозвоночными – «оптимальный вариант».

Так, например, в биомассе слизней есть хитин, отсутствующий в мышечной ткани животных, а также углеводы, витамины А и Е. В жуках присутствует много белка. Микроэлементный состав слизней и жуков примерно одинаков: специалисты выявили железо, магний, фосфор и цинк в большом количестве.

Что важно, калорийность беспозвоночных ниже в несколько раз.

Биологи отмечают, что выращивать беспозвоночных выгодно: им не нужно тепло, не страшна влажность, а для питания подойдут древесные опилки с недорогими ферментами или фруктовые и овощные отходы.

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