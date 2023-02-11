Меган Маркл заворожила принца Гарри блюдом: рецепт успеха

Актриса Меган Маркл покорила сердца принца Гарри не только красотой и обаятельностью, но и навыками истинной хозяйки. Именно после ее фирменного блюда сын принцессы Дианы побежал за кольцом, чтобы сделать предложение.

Этим успешным блюдом оказалась жареная курица. Меган уверяет, что она творит чудеса и помогает находить даже друзей. Рецепт она подсмотрела однажды у повара Ины Гартен.

Чтобы добиться вкусности блюда, необходимо поперчить и посолить курицу снаружи и внутри. Нарезанные четвертинки лимона, чеснока и тимьян добавить в курицу. Все смазать оливковым маслом, а ножки курицы связать кулинарной нитью. Положив курицу в форму для запекания, нужно отправить ее в духовку на 220 градусов на 1 час 15 минут.