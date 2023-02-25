Корми этим мужа и будешь счастливой: раскрыт секрет

Диетолог Михаил Михайлюк поделился с женщинами секретом об ингредиенте, которым можно кормить мужей для крепкого здоровья и хорошего настроения.

Оказалось, что это тыквенные семечки. Дело в том, что тыквенные семечки содержат антиоксиданты, витамины A, E, B, F, PP, полезные жирные кислоты. Также они богаты йодом и цинком.

По словам специалиста, именно цинк полезен мужчинам. Он способен поднять уровень тестостерона, обеспечить полноценную продукцию семенной жидкости и улучшить подвижность сперматозоидов.