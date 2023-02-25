passion.ru
КУХНЯ
16:20, 25 февраля 2023
1 мин.

Корми этим мужа и будешь счастливой: раскрыт секрет

Диетолог раскрыл, чем кормить мужа для крепкого мужского здоровья и хорошего настроения.

Фото: freepik

Фото: freepik

Диетолог Михаил Михайлюк поделился с женщинами секретом об ингредиенте, которым можно кормить мужей для крепкого здоровья и хорошего настроения.

Оказалось, что это тыквенные семечки. Дело в том, что тыквенные семечки содержат антиоксиданты, витамины A, E, B, F, PP, полезные жирные кислоты. Также они богаты йодом и цинком.

По словам специалиста, именно цинк полезен мужчинам. Он способен поднять уровень тестостерона, обеспечить полноценную продукцию семенной жидкости и улучшить подвижность сперматозоидов.

Источник фото:freepik
Источник: cxid.info
Теги:
еда
советы
врач
муж
Новости партнеров
О чем говорят