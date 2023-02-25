16:20, 25 февраля 2023
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Корми этим мужа и будешь счастливой: раскрыт секрет
Диетолог раскрыл, чем кормить мужа для крепкого мужского здоровья и хорошего настроения.
Фото: freepik
Диетолог Михаил Михайлюк поделился с женщинами секретом об ингредиенте, которым можно кормить мужей для крепкого здоровья и хорошего настроения.
Оказалось, что это тыквенные семечки. Дело в том, что тыквенные семечки содержат антиоксиданты, витамины A, E, B, F, PP, полезные жирные кислоты. Также они богаты йодом и цинком.
По словам специалиста, именно цинк полезен мужчинам. Он способен поднять уровень тестостерона, обеспечить полноценную продукцию семенной жидкости и улучшить подвижность сперматозоидов.