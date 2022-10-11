88-летняя Софи Лорен появилась на открытии собственного ресторана

Впервые за четыре с половиной года легенда кино и обладательница премии «Оскар» Софи Лорен появилась на публике.

Поводом для выхода в свет стало открытие её собственного одноименного ресторана в Милане. В день открытия 88-летняя актриса предстала перед журналистами в роскошном белом костюме от Valentino и бриллиантовом колье. Под пиджаком виднелась кокетливая белая блуза.

Заведение Sophia Loren Restaurant находится на улице Чезаро Канту и обладает вполне приемлемым для этой части города ценами.

Так паста с картофелем и бобовый суп с ломтиком свежего тунца обойдутся вам всего в € 70. Особое внимание ресторан Софи уделяет сырам: их в меню более 20 наименований.