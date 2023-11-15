Звезды шоу-бизнеса отметили 25-летний юбилей Woman.ru

По словам главного редактора Ольги Воронцевой, за 25 лет Woman.ru проделал большой путь и сейчас это один из лидеров среди женских медиа. У сайта многомиллионный трафик, обширное комьюнити в соцсетях и на форуме.

«Наши материалы каждый день комментируют тысячи читателей, а сотни тысяч читают нас ежедневно. География Woman.ru огромна: сайт читают во Франции, Португалии, США и в Аргентине. Наши читатели есть и на Камчатке, и в Калининграде. Мы делаем стритстайл в Москве и пишем о кинофестивалях в Каннах и Венеции, ведем трансляцию «Оскара» и Меt Gala, обсуждаем с читателями в комментариях светские хроники. Каждые полчаса на нашем сайте появляется уникальный материал», — рассказала Ольга Воронцева.

Многие знают и любят легендарный форум Woman.ru, где можно найти совет на любую жизненную ситуацию. Девушки из мегапопулярного юмористического шоу «Женский форум» поднялись в этот вечер на сцену, чтобы выступить со своим стендапом. Варя Щербакова, Ольга Парфенюк, Саша Муратова, Наташа Борисова признались, что именно форум Woman.ru вдохновил их на создание шоу. В тесном женском кругу они обсудили, что делать, если влюбилась в известного человека и как стать гламурной красоткой.

Королева русского R’n’B Бьянка зажгла этот вечер своими хитами. композиции DJ Джастина подарили гостям незабываемую атмосферу, гости танцевали под хиты нулевых, угощаясь коктейлями.