Звезды шоу-бизнеса отметили 25-летний юбилей Woman.ru
© Андрей Калмыков, Денис Бундин
14 ноября в Flava Event Dom в самом сердце Москвы прогремела яркая вечеринка в честь 25-летия Woman.ru – звездные гости пришли поздравить любимый сайт с юбилеем.
Виктория Боня впервые появилась на светской вечеринке с бойфрендом Русланом Гасановым. Карина Кросс пришла в костюме с портретами заклятой подруги Инстасамки. Певица Нюша блистала на ковровой дорожке после долгого перерыва. Карина Нигай, как всегда, поразила поклонников стильным нарядом. Вечеринку посетили рэпер Натан, певица Жасмин, телеведущая Аврора, певица Инна Маликова, актриса Зоя Бербер, певица Виктория Дайнеко, актриса Александра Киселёва, дизайнер Белла Потемкина, рэпер ST и его жена Ассоль, актриса Яна Крайнова, блогер Соня SLEEPY, блогер Паша Дворецкий, блогер Катя Голышева, гимнастка Маргарита Мамун, певица Валерия Девятова (группа «Фабрика»), синхронистка Владислава Чигирева, актриса Зоя Бербер, певица Женя Малахова и многие другие.
По словам главного редактора Ольги Воронцевой, за 25 лет Woman.ru проделал большой путь и сейчас это один из лидеров среди женских медиа. У сайта многомиллионный трафик, обширное комьюнити в соцсетях и на форуме.
«Наши материалы каждый день комментируют тысячи читателей, а сотни тысяч читают нас ежедневно. География Woman.ru огромна: сайт читают во Франции, Португалии, США и в Аргентине. Наши читатели есть и на Камчатке, и в Калининграде. Мы делаем стритстайл в Москве и пишем о кинофестивалях в Каннах и Венеции, ведем трансляцию «Оскара» и Меt Gala, обсуждаем с читателями в комментариях светские хроники. Каждые полчаса на нашем сайте появляется уникальный материал», — рассказала Ольга Воронцева.
Многие знают и любят легендарный форум Woman.ru, где можно найти совет на любую жизненную ситуацию. Девушки из мегапопулярного юмористического шоу «Женский форум» поднялись в этот вечер на сцену, чтобы выступить со своим стендапом. Варя Щербакова, Ольга Парфенюк, Саша Муратова, Наташа Борисова признались, что именно форум Woman.ru вдохновил их на создание шоу. В тесном женском кругу они обсудили, что делать, если влюбилась в известного человека и как стать гламурной красоткой.
Королева русского R’n’B Бьянка зажгла этот вечер своими хитами. композиции DJ Джастина подарили гостям незабываемую атмосферу, гости танцевали под хиты нулевых, угощаясь коктейлями.