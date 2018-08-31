Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова прокомментировала новость о беременности Александры Кушнир

«С любовью и отношениями в третьем сезоне все непросто, впрочем, как и всегда у моей героини. У нее не ладятся отношения с мужчинами, потому что она любит только свою работу. Как сказала одна известная актриса: "Мы сами стали теми крутыми парнями, за которых в молодости мечтали выйти замуж". Если бы она захотела, у нее бы все было: и муж, и свадьба, и семья. Но она боится потерять свободу», — добавила Анна.

«В итоге, все, конечно, образуется, и Александра найдет свое личное счастье. А как именно оно выглядит, зрители узнают в финале третьего сезона», — добавила Дарья Лаврова, продюсер кинокомпании Star Media.

Новые серии «Ищейки» (адаптации известного формата «The Closer» студии Warner Bros) смотрите на Первом канале с 03 сентября в 21:30.

Фото: архивы пресс-служб