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Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова прокомментировала новость о беременности Александры Кушнир

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я выбрал вместо рекламы.
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Кадры из сериала «Ищейка»

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Актриса Анна Банщикова рассказала о переживаниях своей героини.

Иногда герои любимых фильмов и сериалов начинают жить своей жизнью: обрастают поклонниками, приобретают славу, сравнимую или превышающую степень известности сыгравших их актеров. Новость о беременности следователя Александры Кушнир стала приятным сюрпризом для фанатов многосерийного фильма Дмитрия Брусникина «Ищейка».

43-летняя актриса Анна Банщикова, сыгравшая роль Александры Кушнир, прокомментировала новость о беременности женщины-сыщика: «Я получаю огромное количество писем от зрителей, которые любят наш сериал, многие смотрели "Ищейку" по несколько раз. <...> В третьем сезоне в жизни моей героини происходит очень важное событие Она узнает, что беременна. Кушнир просто в шоке и не знает, как ей быть. Она одинокий человек и поделиться этой новостью ей совершенно не с кем».

«С любовью и отношениями в третьем сезоне все непросто, впрочем, как и всегда у моей героини. У нее не ладятся отношения с мужчинами, потому что она любит только свою работу. Как сказала одна известная актриса: "Мы сами стали теми крутыми парнями, за которых в молодости мечтали выйти замуж". Если бы она захотела, у нее бы все было: и муж, и свадьба, и семья. Но она боится потерять свободу», — добавила Анна.

«В итоге, все, конечно, образуется, и Александра найдет свое личное счастье. А как именно оно выглядит, зрители узнают в финале третьего сезона», — добавила Дарья Лаврова, продюсер кинокомпании Star Media.

Новые серии «Ищейки» (адаптации известного формата «The Closer» студии Warner Bros) смотрите на Первом канале с 03 сентября в 21:30.

Фото: архивы пресс-служб

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