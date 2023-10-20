Zivert, Чеботина, Краймбрери и другие яркие звезды зажгли на музыкальном «Девичнике» Like FM

Яркое музыкальное событие Like Party «Девичник» состоялось 19 октября в клубе Atmosphere. Радио Like FM объединило на сцене самых стильных звезд – Zivert, Мари Краймбрери, Ханна, Люся Чеботина, Daasha, Клава Кока исполнили лучшие хиты.

«Like Party возвращается в новом формате – мы сделали фокус не на интерактивности, как раньше, а на контенте самих артистов. Наш «Девичник» собрал практически весь цвет современной топовой музыки в женском исполнении. Это супервостребованные, суперхитовые звезды с огромной аудиторией и в онлайн, и в офлайн, им есть что показать зрителю. На Like Party пришло много гостей, это и было нашей главной задумкой – к девчонкам непременно подтянутся мальчишки, чтобы круто затусить в модном месте под модную музыку», – рассказал Вадим Терещук, генеральный директор «Газпром-Медиа Радио».

В концепции шоу использовали яркий наивно-романтический тренд сезона. Модный стиль «барбикор» встречал публику на розовых афишах Like Party, в фотозонах в виде коробок кукол Барби, проявлял себя в блеске и шарме всего вечера. Однако в одежде звезд превалировали черный и серебро.

«Не думаю, что розовый мне идет, хотя отношение к цвету – суперкласс, – призналась Мари Краймбрери, исполнившая новинку «Случилась осень». – Песня вышла недавно, но весь зал пел ее вместе со мной. Так круто! В ближайшие дни выпустим клип, где осуществилась моя мечта – я впервые в клипе станцую».

«Девичник» с любимыми суперзвездами, топовыми «Покинула чат», «Life», «Океан», неожиданными дуэтами и яркими премьерами подарил всем несколько часов драйва, а между выступлениями резидент Like FM и ведущий Like Party «Девичник» Виталик Мишура разыграл классный мерч.