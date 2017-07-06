На днях состоялась премьера 7 сезона сериала «Игра престолов», первую серию которого уже посмотрело более 10 миллионов человек!

Все так ждали этого сезона, что онлайн-сервис канала HBO «рухнул» во время премьеры. Зима, драконы, битвы, жажда завоевать трон, любовь и предательство: все это ждет вас в «Игре престолов». И если вы еще не знакомы с этим сериалом, то предлагаем посмотреть нашу подборку всех трейлеров и сделать свой выбор: смотреть или не смотреть.