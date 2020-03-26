Женщина-астронавт, которая провела 665 дней на космической станции рассказала, как проще пережить самоизоляцию

По словам Уитсон, в NASA есть даже специальная программа подготовки космонавтов, в рамках которой их обучают проводить в компании одних и тех же людей 24 часа в сутки, как это и бывает на МКС. «Мы называем это тренировкой экспедиционного экипажа. Она включает в себя такие вещи, как командная работа при совместном проживании. В ситуации изоляции на первое место выходят не твои личные нужды, а цели команды. Они превыше всего. И ставить их можно, не только находясь в космосе. В рамках пандемии COVID-19 также важно помнить о высшей цели, которая заключается в спасении жизней при помощи карантина», – пояснила Уитсон, добавив, что важно понять и принять эту информацию, так как это поможет смириться с ситуацией и переносить ее легче.

Астронавт рекомендовала наладить взаимодействие с людьми, с которыми вы оказались на карантине, потому что человек не может находиться без нормального общения очень долго. Также стоит организовать совместный досуг. «Вспомните, что вы хотели попробовать сделать, но при этом из-за загруженности на никогда не могли найти на это времени. Чем бы вы хотели заняться? Может, почитать книгу? Заняться искусством или написать стихотворение? Порисовать? Теперь у вас есть шанс воплотить свои мечты в реальность», – добавила она. Уитсон призналась, что в течение 665 дней, которые она провела в космосе, ей никогда не было скучно, потому что она всегда ставила перед собой задачи и находила, чем заняться, либо просто наслаждалась фантастическим видом, который открывался из иллюминатора.

Фото: facebook

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