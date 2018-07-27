«Жаркие летние ночи», «Мальчишник в Европе» и другие киноновинки недели

Это знойное лето застенчивый подросток Даниель (в исполнении Тимоти Шаламе) запомнит надолго, ведь он умудрился одновременно связаться с наркоторговцами и влюбиться в лучшую девушку американского полуострова Кейп-Код. Все бы ничего, но красавица — сестра главного гангстера на этом курорте.

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«Мальчишник в Европе»

На экранах с 2 августа