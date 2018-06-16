Зажигательный стриптиз Яглыча, уроки соблазнения от Швайгера и другие киноновинки недели

Только что вышедшая из тюрьмы сестра Дэнни Оушена, Дебби Оушен (в исполнении Сандры Буллок), собирает команду, чтобы украсть самое дорогое в мире бриллиантовое колье с шеи прекрасной и безумной «звезды экрана» Дафны Клюгер (в исполнении Энн Хэтэуэй) во время ежегодного блистательного бала в Метрополитен-музее.

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«Ночная смена»

На экранах с 21 июня