Зажигательный стриптиз Яглыча, уроки соблазнения от Швайгера и другие киноновинки недели

«8 подруг Оушена»
На экранах с 21 июня
Только что вышедшая из тюрьмы сестра Дэнни Оушена, Дебби Оушен (в исполнении Сандры Буллок), собирает команду, чтобы украсть самое дорогое в мире бриллиантовое колье с шеи прекрасной и безумной «звезды экрана» Дафны Клюгер (в исполнении Энн Хэтэуэй) во время ежегодного блистательного бала в Метрополитен-музее.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Ночная смена»
На экранах с 21 июня
Макс (в исполнении Владимира Яглыча) теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы — поработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет доверие любимой женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, он обращается за помощью к коллегам из стрип-клуба, что и вовсе приводит к веселому хаосу...
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Хот-дог»
На экранах с 21 июня
Тео (в исполнении Маттиаса Швайгхефера) и Люк (в исполнении Тиля Швайгера) — охранники в посольстве одной небольшой восточноевропейской страны. Они терпеть друг друга не могут, а все потому, что у них совершенно разный подход к делу. Один привык решать вопросы жестко, а другой не верит в силовые методы и полагается на интеллект и свою «феноменальную» память. Но так случается, что во время дежурства этой парочки похищают дочь посла. И теперь эти двое вынуждены объединиться для ее спасения, что влечет за собой настоящий хаос в расследовании.
«Сага о чудовище. Сумерки»
На экранах с 21 июня
Выросшая в полной изоляции в лесной хижине 16-летняя Анна (в исполнении Бел Паули) ничего не знает о внешнем мире, пока ее не находят местный шериф Эллен (в исполнении Лив Тайлер) и ее юный брат. Но, даже находясь под их защитой, Анна не перестает бояться будто бы охотящихся за ней страшных чудовищ, о которых ей рассказывал отец. Чем больше Анна открывает для себя новый мир, тем больше она проникает в тайну чудовищ и понимает, что ее жизнь неразрывно связана с этой легендой.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Shutterstock