logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Зажигательный стриптиз Яглыча, уроки соблазнения от Швайгера и другие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«8 подруг Оушена»

На экранах с 21 июня

Только что вышедшая из тюрьмы сестра Дэнни Оушена, Дебби Оушен (в исполнении Сандры Буллок), собирает команду, чтобы украсть самое дорогое в мире бриллиантовое колье с шеи прекрасной и безумной «звезды экрана» Дафны Клюгер (в исполнении Энн Хэтэуэй) во время ежегодного блистательного бала в Метрополитен-музее.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Ночная смена»

На экранах с 21 июня

Макс (в исполнении Владимира Яглыча) теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы — поработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет доверие любимой женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, он обращается за помощью к коллегам из стрип-клуба, что и вовсе приводит к веселому хаосу...

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Хот-дог»

На экранах с 21 июня

Тео (в исполнении Маттиаса Швайгхефера) и Люк (в исполнении Тиля Швайгера) — охранники в посольстве одной небольшой восточноевропейской страны. Они терпеть друг друга не могут, а все потому, что у них совершенно разный подход к делу. Один привык решать вопросы жестко, а другой не верит в силовые методы и полагается на интеллект и свою «феноменальную» память. Но так случается, что во время дежурства этой парочки похищают дочь посла. И теперь эти двое вынуждены объединиться для ее спасения, что влечет за собой настоящий хаос в расследовании.

«Сага о чудовище. Сумерки»

На экранах с 21 июня

Выросшая в полной изоляции в лесной хижине 16-летняя Анна (в исполнении Бел Паули) ничего не знает о внешнем мире, пока ее не находят местный шериф Эллен (в исполнении Лив Тайлер) и ее юный брат. Но, даже находясь под их защитой, Анна не перестает бояться будто бы охотящихся за ней страшных чудовищ, о которых ей рассказывал отец. Чем больше Анна открывает для себя новый мир, тем больше она проникает в тайну чудовищ и понимает, что ее жизнь неразрывно связана с этой легендой.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Shutterstock

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Борющаяся с ВИЧ Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости
Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
Все-таки беременна? Ксения Собчак демонстрирует сильно округлившийся живот