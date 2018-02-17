Юлия Высоцкая рассказала, как проходят ее идеальные выходные
Популярная социальная сеть Instagram — самое подходящее место для того, чтобы заглянуть в «закулисье» жизни звезд. Так, например, в загруженном графике 44-летней актрисы, телеведущей и бизнесвумен Юлии Высоцкой появился долгожданный выходной, о чем она сообщила своим подписчикам в этой социальной сети. Знаменитость рассказала, как любит проводить свободные часы, и поделилась очень солнечной фотографией из Санкт-Петербурга: «Неожиданно случился выходной... настоящий! С друзьями, с долгими прогулками по прекрасному Петербургу, с походами в книжный, в кафе, с необязательными приятными мелочами-покупками, а главное с солнцем!»
Кроме того, Юлия посвятила день комплексному уходу за собой: беговая дорожка, бассейн, баня, глубокий массаж и спа, которые, по признанию актрисы, подарили ей неземное удовольствие.
Моя питерская #пятница : Проснулась-улыбнулась, посмотрела в окно на заснеженную улицу #кофе #воздух #театр #бдт#репетиция #эдип #антигона #кофе #café #улицыпитера #снег и наконец #награда @fsstpetersburg сначала десятка на дорожке, затем бассейн 30 мин, не надолго баня, глубокий массаж( Татьяна просто космос) @luceospa и я #нанебе это точно мой #адрес вдали от #москва, куда сейчас и полечу) #долгаяпятница #мыотдохнем #хочуеще #перезагрузка #явернусь #afterwork #friday #mykindofday #juliavysotskaya #юлиявысоцкая
А как выглядят идеальные выходные в вашем представлении?
Фото: instagram