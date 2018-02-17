Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Юлия Высоцкая рассказала, как проходят ее идеальные выходные

1 / 10
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса поделилась подробностями своей жизни вне публичности.

Популярная социальная сеть Instagram — самое подходящее место для того, чтобы заглянуть в «закулисье» жизни звезд. Так, например, в загруженном графике 44-летней актрисы, телеведущей и бизнесвумен Юлии Высоцкой появился долгожданный выходной, о чем она сообщила своим подписчикам в этой социальной сети. Знаменитость рассказала, как любит проводить свободные часы, и поделилась очень солнечной фотографией из Санкт-Петербурга: «Неожиданно случился выходной... настоящий! С друзьями, с долгими прогулками по прекрасному Петербургу, с походами в книжный, в кафе, с необязательными приятными мелочами-покупками, а главное с солнцем!»

Кроме того, Юлия посвятила день комплексному уходу за собой: беговая дорожка, бассейн, баня, глубокий массаж и спа, которые, по признанию актрисы, подарили ей неземное удовольствие.

Моя питерская #пятница : Проснулась-улыбнулась, посмотрела в окно на заснеженную улицу #кофе #воздух #театр #бдт#репетиция #эдип #антигона #кофе #café #улицыпитера #снег и наконец #награда @fsstpetersburg сначала десятка на дорожке, затем бассейн 30 мин, не надолго баня, глубокий массаж( Татьяна просто космос) @luceospa и я #нанебе это точно мой #адрес вдали от #москва, куда сейчас и полечу) #долгаяпятница #мыотдохнем #хочуеще #перезагрузка #явернусь #afterwork #friday #mykindofday #juliavysotskaya #юлиявысоцкая

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)

А как выглядят идеальные выходные в вашем представлении?

Фото: instagram

Популярное
Group
Обсуждаемое
Дмитрий Маликов шокировал дочь неожиданным признанием: «Ты приемная»
«Это наше личное дело»: у Юлии Ковальчук разгорелся конфликт с поклонниками из-за имени дочери
«Хочу на ручки. Но вешу много»: Настасья Самбурская похвасталась фигурой и пожаловалась на мужчин
61-летний Ефим Шифрин продемонстрировал мощный торс и стальной пресс
Анфиса Чехова раскрыла главный секрет правильного похудения: «Иначе вес будет возвращаться снова и снова»
«Быть счастливым каждый день»: Елена Маликова ответила на нападки хейтеров
Гороскоп