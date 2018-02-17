Юлия Высоцкая рассказала, как проходят ее идеальные выходные

Популярная социальная сеть Instagram — самое подходящее место для того, чтобы заглянуть в «закулисье» жизни звезд. Так, например, в загруженном графике 44-летней актрисы, телеведущей и бизнесвумен Юлии Высоцкой появился долгожданный выходной, о чем она сообщила своим подписчикам в этой социальной сети. Знаменитость рассказала, как любит проводить свободные часы, и поделилась очень солнечной фотографией из Санкт-Петербурга: «Неожиданно случился выходной... настоящий! С друзьями, с долгими прогулками по прекрасному Петербургу, с походами в книжный, в кафе, с необязательными приятными мелочами-покупками, а главное с солнцем!»